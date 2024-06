Torna il Sanpietrino Summer Street. Da stasera musica e divertimento

Torna il "Sanpietrino Summer Street 4.0" in piazzetta Toschi Mosca. Un appuntamento fisso della stagione pesarese, quest’anno alla decima edizione, che si inserisce nel "progetto che fa parte delle celebrazioni per Pesaro Capitale della Cultura 2024.", ha sottolineato il vice sindaco Daniele Vimini che ha partecipato alla presentazione dell’evento insieme al collega Riccardo Pozzi e i consiglieri regionali Micaela Vitri e Maurizio Mangialardi. L’evento ideato e organizzato da Casetta Vaccaj di Silvia e Sabrina Ottani in collaborazione con l’associazione culturale "Masasivà" (Valeria Agabiti e Manuela Costigliolo) nata dall’incontro con il Silent Book Pesaro e Casetta Vaccaj, si svolgerà tutti i martedì da oggi al 3 settembre, dalle 18 fino a tarda sera. Musica, dj set, truck food, craft market e mercatini con artigiani da tutta Italia. Un format collaudato, che ogni anno si arricchisce di novità. Tra le tante collaborazioni quella di Avis: "Abbiamo bisogno del contatto diretto con le persone – ha detto il presidente Avis comunale Filippo Giovannini - per spiegare l’importanza della donazione. Siamo già presenti sul territorio, organizziamo eventi nelle scuole, ma c’è ancora bisogno di fare tanto e allargare la platea dei nostri donatori".

Nel corso delle varie serate il programma include la presentazione del libro "Pavarotti ed io" di Edwin Tinoco, che offre una prospettiva unica sulla vita di Luciano Pavarotti attraverso gli occhi del suo assistente personale. L’evento sarà arricchito da performance al pianoforte e momenti di lirica. Il Gruppo di lettura Silent Book Pesaro organizzerà uno scambio di libri per condividere la passione per la lettura. Inoltre, la Td Art Gallery promuoverà artisti contemporanei fuori dai circuiti tradizionali con proiezioni artistiche e live painting. Ci saranno una serie di conferenze socioculturali con interventi di Antonio Cioffi, Giampiero Solari e Paola Galassi, accompagnati da performance teatrali. Il 18 giugno, l’Associazione Percorso Donna, Sonia Magi e Riccardo Capone (Nitida) parteciperanno con interventi e presentazioni su temi sociali e culturali. Ogni serata sarà animata da intrattenimenti musicali con dj e performance live, includendo musiche di Rossini e Pavarotti. Info: 3394759783.

Luigi Diotalevi