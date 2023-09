Torna la ’furia’, di nuovo arrestato In manette per la terza volta il 40enne che picchia e molesta

E’ stato arrestato, per la terza volta in una settimana, S.C., il 40enne ora dimorante a San Giovanni in Marignano che aveva già aggredito i carabinieri, fratturando il setto nasale al comandante di Gabicce mare. Questa volta è stato portato in carcere perché aveva violato il divieto di dimora o di rientro in provincia di Pesaro e Urbino. Quindi il pm ha chiesto e ottenuto l’arresto dietro alle sbarre. I carabinieri lo hanno trovato a Gabicce mare, vicino ad un bar, dove stava molestando delle persone. I militari lo hanno bloccato, non senza difficoltà, e portato in carcere. L’uomo sembra che avesse bevuto. Anche in questo caso, come nei precedenti, molestava le persone, in particolare i dipendenti comunali.

Una settimana fa, l’uomo si era reso protagonista di un’aggressione ai danni dei carabinieri e pertanto era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi. Fingeva di dirigere il traffico a Gradara molestando le persone. All’intervento dei carabinieri ha reagito con una testata contro il comandante. Arrestato e processato per direttissima, il 40enne ha patteggiato la pena a 10 mesi di reclusione, assistito dall’avvocato Enrico Marcelli. Il giudice ha concesso la sospensione della pena ed ha firmato la scarcerazione. Ma pochi giorni dopo, altra aggressione contro alcuni agenti della polizia municipale di Gabicce Mare e contro un carabiniere, a cui ha slogato un polso. Altro arresto, rimesso in libertà e divieto di rientro essendo dimorante a San Giovanni in Marignano. Ma vietargli di tornare nel territorio provinciale non ha funzionato. Infatti l’altro ieri si è ripresentato a Gabicce mare senza alcun problema mettendosi a molestare i clienti che frequentavano il bar "ex corpo di guardia".

Questa volta però, una volta avuto l’ordine di procedere all’arresto per la violazione del divieto, i militari lo hanno bloccato con un certo dispiegamento di forze in modo da evitare qualunque tipo di reazione dalle conseguenze non piacevoli. Infatti il comandante della stazione di Gabicce ne avrà, per quella testata di domenica scorsa, almeno per trenta giorni.