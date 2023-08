Torna la Moltedo Jazz Band Appuntamento alla Palla

Gli appassionati del Jazz e della buona musica live non potranno mancare, giovedì sera in piazza della Libertà a Pesaro, all’ultimo concerto estivo della Moltedo Jazz Band. "A grande richiesta – si legge in una nota – visto il successo di pubblico delle recenti esibizioni, Aldemaro e i suoi musicisti tornano a proporre il loro variegato repertorio ricco di classici americani e italiani che spazia dallo swing più trascinante ai ritmi latini passando per raffinate ballads Il tutto personalizzato dagli arrangiamenti di due eccellenze del jazz italiano: il sassofonista e direttore artistico della band Fabio Petretti ed il trombonista Massimo Morganti.

Tre le voci sul palco, quelle femminili di Paola Lorenzi, vocalist storica di questa band, dalle consolidate e versatili capacità, e di Anna Ghetti che da qualche anno aggiunge la sua giovanile freschezza vocale ed il suo dinamismo sulla scena. Terza voce è lo stesso Moltedo, già pianista e leader, specializzato in quelle interpretazioni “confidenziali” -ad esempio dei brani noti di Bruno Martino- per le quali fu acclamato in Svezia nella sua gioventù e che sa riproporre oggi con lo stesso entusiasmo e comunicativa. Motori ritmici da sempre di questo ensemble il contrabbassista Paolo Ghetti ed il batterista Massimo Manzi, entrambi forti di notevoli collaborazioni internazionali. Non mancheranno sul palco del 31 agosto due fiati di grande esperienza come Samuele Garofoli (tromba) ed Antonangelo Giudice (sax). Infine – la conclusione – da segnalare il contributo di Eliseo Catricala’ al mixer che ottimizza l’impatto sonoro di questa apprezzatissima ed originale jazz band".