Torna "Librindono". Regali un volume, fai sognare un bambino

La passione per i libri va coltivata. E incentivata. Per questo è nata a Urbino l’iniziativa "Librindono. L’Incantesimo di Natale", la campagna curata dell’associazione culturale Practica e dal festival Urbino e le Città del Libro che permette di donare libri alla sala di lettura per bambini "Lilliput" di Urbino alla Casa delle Vigne di via Fratelli Rosselli. Un’attività che si rinnova anche quest’anno. Per donare basta recarsi in una libreria di Urbino, dove è disponibile il regolamento dettagliato, e acquistare uno o più libri scegliendo dalla lista preparata dalla bibliotecaria Laura Rossini. Chi aderirà alla campagna riceverà il certificato del donatore e potrà lasciare una dedica sul libro che arricchirà gli scaffali della biblioteca. Aziende o imprenditori che volessero fare acquisti più cospicui e desiderassero ricevere maggiori informazioni possono rivolgersi alla Lilliput.

"Regalare libri a una biblioteca realizza un vero e proprio incantesimo senza bisogno di magie: ogni libro si moltiplica per tutti i bambini e le bambine che lo leggeranno prendendolo in prestito", spiega Milena Scaramucci dell’associazione culturale Practica. Dunque questo venerdì, 20 alle 17, alla Lilliput si terrà la Cerimonia "Librindono sotto l’albero" per addobbare l’albero di Natale e ascoltare letture natalizie. Sarà anche l’occasione per ringraziare chi ha donato libri, le aziende che hanno aderito alla campagna e gli sponsor tecnici. Seguirà una merenda aperta a tutti i bambini."Librindono. L’incantesimo di Natale" e la Cerimonia "Librindono sotto l’albero" rientrano nel calendario cerimonia eventi natalizi del Comune di Urbino, di cui hanno il patrocinio, e vedono la collaborazione di Biblioteche Alto Metauro e "Lilliput". Per informazioni biblio.urbino@comune.urbino.ps.it - urbinocittalibro.it o telefonando al numero 333 7577074.

fra. pier.