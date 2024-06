Torna l’Infiorata per la festa del Corpus Domini

In occasione della manifestazione religiosa del Corpus Domini, domani Fermignano tornerà a colorarsi con le tradizionali infiorate, come da 27 anni a questa parte. La preparazione di queste opere d’arte floreali comincia in largo anticipo, coinvolgendo associazioni e singoli cittadini, dalla progettazione del disegno e raccolta dei materiali fino al posizionamento lungo il percorso della processione. Stamattina ci sarà la deposizione dei teli in corso Bramante e in piazza, poi comincerà la realizzazione dell’infiorata. Domani, alle 10,30 la messa e poi la processione. "Da anni l’infiorata attira visitatori e turisti – commenta il Comune – ed è ricordata come una tra le più significative delle Marche. Nel 2023 i nostri artisti sono andati a fare un quadro per la manifestazione organizzata dall’Unpli nazionale, a Roma, nella giornata dei Santi Giovanni e Paolo".