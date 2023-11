Torna ‘Vallefoglia d’autunno’. E i sapori li mettiamo in piazza

Torna anche quest’anno, sabato e domenica a Vallefoglia, il week end di sapori e tipicità con la mostra mercato ‘Vallefoglia d’autunno’ che giunge ad una quarta edizione ricca di novità e con una nuova location. Infatti da quest’anno, la mostra avrà luogo nella nuovissima piazza del Municipio di Vallefoglia che verrà allestita ad hoc per ospitare numerosi espositori di prodotti locali come: tartufo, funghi, melagrane, miele, olio e vino nuovo. Un ricco programma che parte alle 9 di sabato mattina in cui ci sarà l’apertura della mostra mercato per poi giungere all’inaugurazione che si terrà alle 15 con la partecipazione anche del Corpo bandistico "G. Santi" di Colbordolo. Una mostra pensata anche per i più piccoli che potranno assistere agli spettacoli del "Mago Kiko" che inizieranno alle 16 di sabato (ultimo appuntamento, alle 17), con un red carpet per una sfilata vintage di Anna Maria Lucarelli. Quest’anno, una novità che mette al centro della festa la famosa polenta con i fagioli è la possibilità di una degustazione gratuita, nella giornata di domenica, per le prime 300 persone che sabato dalle 15 in poi ritireranno presso lo stand della ProLoco un buono personale. "Un’iniziativa molto ‘giovane’ che sta crescendo sempre di più, un’idea nata per promuovere il nostro territorio e i prodotti tipici locali quest’anno nella nuova piazza del Municipio – spiega Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia – siamo molto soddisfatti di continuare e portare avanti questa festa". La giornata di domenica si aprirà sempre alle 9 con un incontro istituzionale con le città gemellate e i connazionali residenti; nel pomeriggio un appuntamento speciale alle 16 con uno spettacolo concerto che vedrà protagonisti i "Killer Queen", la prima e più preparata tribute band di Freddy Mercury e i Queen dal 1995.

"Vorrei sottolineare il fatto che quest’anno il numero di espositori è in crescita, questo è un elemento sorprendente che marca ancora di più il concetto di prodotto tipico – commenta Sergio Ferri, organizzatore di ‘Vallefoglia d’autunno’ – numerose saranno le degustazioni guidate da sommelier locali ed è prevista la partecipazione dell’allevamento ‘Del Biagio’ pluripremiato con i suoi cani Alaskan Malamute e Shiba che passeggeranno nella piazza". In entrambe le giornate ci saranno gli stand della ProLoco aperti anche a pranzo che serviranno: piadine, polenta, castagne arrosto, vin brulé e molto altro.

Ilenia Baldantoni