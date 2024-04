Tornano i Campionati di ritmica. Sfilata nazionale di grandi atlete

Il Centro sportivo italiano riporta a Urbino la grande ginnastica per due settimane: al Pala Carneroli si disputeranno i Campionati nazionali di ritmica, dal 5 al 12 maggio, e di artistica, dal 29 maggio al 7 giugno, organizzati dall’ente di promozione sportiva.

Non è una prima volta per la città, che aveva già ospitato i campionati di ginnastica Uisp, ma è un debutto per quelli del Csi, che arrivano dopo nove anni passati a Lignano Sabbiadoro: "Il 2024 segna gli 80 anni dalla fondazione del Centro – spiega Giacomo Mattioli, presidente del Comitato regionale –. Per valorizzarlo nelle Marche e in provincia, volevo portare qui un evento di livello nazionale e, avendo un bel movimento di ginnastica, grazie anche a Gymnasticando Urbino di Tonino Cocchi, ho cercato un dialogo con i dirigenti nazionali. Inizialmente ci sarebbero dovuti essere solo i campionati di ritmica, ma Roma ha apprezzato la proposta e il palazzetto, così ci hanno chiesto di organizzare entrambi. Chiaramente, la nostra non è un attività di vertice, non avremo gli olimpionici, ma ci saranno sia gli atleti più bravi, sia quelli che magari non avrebbero trovato spazi altrove, anche di aggregazione".

In attesa di chiudere le iscrizioni per la ginnastica artistica, il Csi ha registrato 1.566 iscritti per la ritmica, rappresentanti 11 regioni, 30 province e 137 società.

La più piccola atleta in gara avrà 5 anni, il 73 per cento delle partecipanti ne avrà meno di 14. "In questi quattro anni di mandato abbiamo portato molto nelle Marche, partendo dalla corsa campestre, passando per la ginnastica e concludendo con calcio a 7 e calcio a 11 – commenta Marco Pagnetti, presidente del Comitato provinciale Csi –. Tali eventi nazionali sono importanti per muovere anche gli sport che sul territorio sono meno radicati rispetto a quelli più in voga".

L’iniziativa avrà il patrocinio del Comune e l’assessore allo Sport, Marianna Vetri, la considera "un’occasione per valorizzare il Pala Carneroli, anche tramite anche l’aiuto di Gymnasticando. Molto bella è poi la possibilità di promuovere città e territorio, con un’accoglienza diluita. Ci sarà una ricaduta importante per un’area che ha bisogno di questo tipo di valorizzazione. Abbiamo cercato di coinvolgere tutti gli operatori turistici e stiamo divulgando la notizia attraverso le associazioni di categoria, per avere una ricezione all’altezza".

L’ingresso sarà libero e anche la Regione patrocinerà i campionati: "L’ufficio di presidenza e la segreteria di Francesco Acquaroli ci tenevano molto – spiega Giorgio Cancellieri, consigliere regionale per la Lega –. Sarà una grande opportunità per far arrivare qui tanta gente: come Regione siamo oltremodo orgogliosi della cosa, che speriamo che possa poi ripetersi".

re. ur.