Tornano le vacanze per anziani

Finalmente si va in vacanza. Lo possono ben dire gli anziani del Comune di Fano, che dopo tanti anni possono ricominciare a partecipare alle vacanze in montagna organizzate dall’assessorato al Welfare con la Pro Loco Fanum Fortunae. Un soggiorno di una settimana, dal 2 al 9 settembre, nella splendida Folgaria, dedicato agli over 65, con un’attenzione particolare nei confronti di chi ha un maggior disagio socio economico. Sessanta i posti disponibili, iscrizioni entro il 31 maggio nella sede della Proloco, in via Chiaruccia 16 dal lunedi al venerdì, dalle 9 alle 12 o il sabato dalle 9 alle 11 nella sede dell’ufficio di promozione sociale a S. Orso.