Tra Davide Mattioli e Drupi un sodalizio sul palco del “Gaber“

Nella sua ormai ultra ventennale carriera di cantante a Praga, il fanese Davide Mattioli ha portato in giro per tutta l’Europa dell’Est i famosi successi di Drupi, 76enne cantante pop rock italiano tuttora in attività, con otto festival di Sanremo alle spalle, 14 dischi d’oro e 15 milioni dischi venduti nel mondo.

Giampiero Anelli, questo il suo vero nome, è l’autore di “Piccole e fragile“, “Vado via“, “Rimani“, “Sereno è“, “Sambariò“, tanto per citare i più famosi, e ha voluto ricambiare l’amicizia di lunga data con Davide Mattioli giocandogli un inaspettato scherzo-regalo. "Drupi mi invita a Milano – racconta lo stesso cantante fanese – per il concerto di giovedì al Teatro Lirico Giorgio Gaber di chiusura del suo tour europeo. L’altro ieri mi chiama mentre sto andando all’aeroporto e mi chiede come ero vestito. Gli rispondo con giacca e jeans strappati, da mezzo rockettaro, come sempre, tanto ero ospite tra il pubblico. Mi risponde vai subito a cambiarti. Torno indietro col rischio di perdere il volo, ma prendo la “muta“ buona, abito nero e scarpe lucide. Arrivo a Milano e mi fa stasera sali sul palco e canti con me. Una sorpresa che non mi aspettavo, considerato che fra il pubblico c’erano ospiti come Enzo Iacchetti, Antonio Ricci, Dario Ballantini, il composito Franco Fasano e altre celebrità".

A metà concerto, Drupi lo chiama sul palco: "Nella mia vita e carriera – dice Drupi – mi è capitato di incontrare di tutto. Personaggi particolari, strani, ma mai uno tremendo come Davide Mattioli. Da giovane amava l’Arma dei Carabinieri e una fidanzata che aspettava un bambino. Fu costretto a lasciare la divisa per sposarla ma presto perse i suoi amori, la figlia, la moglie e l’Arma. È da 26 anni cantante in Cecoslovacchia, in quella lingua senza vocali che è difficile solo a pronunciarla, e porta in giro i miei successi e di altri autori italiani tanto che è diventato una star da quelle parti. Mi ha pregato di farlo cantare e mi affido al vostro buon cuore. Non pensate al carabiniere, altrimenti lo fischiate. Davide Mattioli".

Davide canta “Al tuo fianco“, un brano scritto da lui e da altri due fanesi dell’ex gruppo Lolliman, Daniele Ferri e Franco Poderini, che a Drupi piace molto. Da semplice spettatore, si è ritrovato sulla scena. Stavolta Milano così come è successo tante altre volte nei concerti precedenti di Drupi nell’Europa dell’Est. A sottolineare un’amicizia vera tra cantanti di generazioni diverse ma uniti dalla musica.

Silvano Clappis