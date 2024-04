Tra i liguri assenze pesanti. E il vice bomber è un difensore

Corsari per nome e per necessità, essendo costretti a un intero campionato in trasferta. Sarà anche per questo che per il Sestri Levante casa (22 punti) o fuori (19) fa poca differenza. Così come il modo di affrontare le avversarie: si gioca sempre per vincere, e sarà anche per questo che i ragazzi di Barilari (in odor di partenza a fine stagione) a partire dallo storico blitz in casa Entella, hanno fatto vittime illustri (Carrarese, Torres, Perugia, Gubbio), oltre ad aver fatto un punto a Cesena, unica squadra insieme alla Torres. Sembrava fatta per la salvezza, grazie a un mese di marzo super (4 vinte e un pari) laddove invece per la Vis era stato nefasto. Invece gli ultimi ko (Pineto, Ancona) hanno rimesso tutto in discussione. Toccherà ora alla Vis incunearsi sulle insicurezze dei liguri, peraltro gravati da diverse assenze (Anacoura, Troiano, Parlanti, Gala, Schirru, Omoregbe). Il Sestri, ricco di ragazzi di talento (secondo dietro al Cesena per minutaggio under, 381.000 euro incassati), è squadra di palleggio forbito e verticalizzazioni rapide. E ha nel triestino Forte, prelevato dal Legnano, un terminale temibile: 12 reti e 7 pali per lui. Alle sue spalle la bandiera della squadra, ovvero il difensore goleador del girone: 7 i gol all’attivo di Max Pane, quasi tutti sugli sviluppi dei piazzati. La Vis in proposito dovrà avere mille occhi. Dei 38 gol segnati, 24 sono su azione. Otto i rigori a favore (5 segnati) a testimonianza della frequentazione d’area. Oggi a Vercelli sono annunciati più dei 300 spettatori di media. E anche il tifo Vis farà la sua parte.