Trasporti, Urbino Link cresce del 40 per cento

Nel primo anno senza limitazioni dovute alla pandemia, Urbino Link ha staccato quasi 15mila biglietti, 4.000 in più rispetto al 2022. Una crescita del 40 percento, certificata anche da Ferrovie dello Stato, per il servizio lanciato da Adriabus nel 2021 al fine di completare su gomma, da e verso la città ducale, le corse ferroviarie che arrivano a Pesaro. L’aumento è proseguito anche nei primi due mesi del 2024, con 372 utenti in più rispetto al gennaio-febbraio 2023, e soddisfa la società di trasporti, che sta puntando molto sul servizio: "Trenitalia ha inserito in pianta stabile sui propri sito e app l’opzione per comprare il biglietto integrato treno-bus e abbiamo chiesto loro i dati – spiega Lara Ottaviani, presidente di Adriabus –. Insieme al direttore generale, Massimo Benedetti, ho notato che il mese con più richiesta è ottobre (2.001 biglietti nel 2023), mentre agosto è quello in cui ce n’è di meno (764). Osservando anche gli altri, con marzo, settembre e novembre a completare i mesi a maggior utenza e luglio e dicembre tra quelli di calo, pare emergere un andamento che segue i periodi in cui l’Università di Urbino richiama in città più studenti e docenti, forse gli utenti che usano di più il servizio integrato. Sicuramente pesa la concomitanza ateneo-turismo in quei mesi, come sempre, ma il maggior pendolarismo influisce. Tuttavia, sono ragionamenti iniziali, non abbiamo ancora indicazioni certe".

La crescita della Urbino Link è stata notata anche da Trenitalia, che Ottaviani spiega "apprezzare molto la convenzione", e il servizio è diventato anche più capillare: "Nei giorni feriali c’è un trasporto ogni mezzora, cosa che penso abbia influito sui numeri, e più il servizio sarà conosciuto, più utenti avrà. Poi, Trenitalia ci sta mettendo del suo perché, oltre a semplificare l’acquisto dei biglietti integrati, sta facendo pubblicità a Urbino e alle sue bellezze sulle Frecce".

L’ampliamento degli orari della Urbino – Pesaro, fino alle 21,30, e con una corsa ad hoc alle 6,15, per il treno per Roma delle 7,16, non vuol dire però che i problemi dovuti alla carenza di autisti siano risolti, anzi. "Abbiamo fatto uno sforzo enorme per andare incontro al massiccio uso del treno – commenta Ottaviani –. Così, raccogliamo ancora più gente, però la mancanza autisti resta anche nel 2024 ed è comune a tutte le aziende di trasporti d’Europa. Abbiamo in corso una nuova selezione per assunzioni a tempo indeterminato, avviata a marzo, e in attesa della graduatoria continuiamo ad assumere a tempo determinato chi presenta il proprio curriculum. Stiamo facendo di tutto per trovare autisti, ma è da due anni che la crisi va avanti: a ogni esaurimento di graduatoria segue una nuova selezione".

Nicola Petricca