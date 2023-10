Tre ettari di verde da scoprire a Terre Roveresche, San Giorgio: il Parco della Busca

TERRE ROVERESCHE

A San Giorgio, d’ora in avanti, cittadini e turisti avranno a disposizione un’area verde pubblica di 3 ettari, con spazi aperti e boschi, bella e accessibile in sicurezza, grazie alla collaborazione tra il Comune e dall’Asd ‘Sì Fuoristrada’. E’ il ‘Parco della Busca’, che verrà inaugurato domenica alle 11. A rendere fruibile e accogliente quest’area, a ridosso del paese, sono stati i volontari di ‘Sì Fuoristrada’ (associazione di appassionati della guida‘off road’, nel rispetto della natura) i quali hanno effettuato lavori di taglio dell’erba, potato gli alberi e pulito i fossi, aprendo sentieri e realizzando passerelle per rendere più agevoli e sicuri i percorsi. Il tutto, in base a una convenzione con il Comune stipulata a dicembre 2021. L’accordo (della durata di 2 anni) prevede che per la manutenzione l’Ente corrisponda all’associazione un rimborso, a consuntivo, delle spese, per un massimo di 8mila euro. "La finalità – evidenzia il sindaco Antonio Sebastianelli – è rendere accessibile quest’importante area verde e, nel tempo, contiamo di realizzarvi progetti specifici che puntino alla tutela dell’ambiente, partendo dalle nuove generazioni. La riqualificazione del Parco, inoltre, ha una potenziale valenza turistica". Sebastianelli conclude: "I volontari di ‘Sì Fuoristrada’ e il loro presidente Luciano Branchini, che già gestivano il ‘Lago delle Rose’ a Barchi e un’area in località Rialdone, hanno fatto un ottimo lavoro e li ringrazio a nome di tutti". Il taglio del nastro, a cui sono invitati cittadini e associazioni, sarà seguito da una breve escursione alla scoperta del Parco.