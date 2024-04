Tre nuovi defibrillatori esterni a Colli al Metauro

Nel territorio di Colli al Metauro, grazie alla generosità di un imprenditore locale (che ha chiesto di non divulgare il proprio nome), sono stati installati tre nuovi defibrillatori esterni e lunedì prossimo si terrà un corso per il loro utilizzo aperto ai cittadini. Un dispositivo è stato collocato nei pressi del bar Emporium di Fiordipiano, in via Cerbara 61; un altro nella zona industriale Schieppe, in via dell’agricoltura 14; e il terzo davanti alla sede municipale di Montemaggiore, in piazza Italia. I tre defibrillatori sono collegati con la centrale operativa delle emergenze del 112 e sono a disposizione della cittadinanza adeguatamente formata. In caso di necessità sarà la stessa centrale operativa a indicare all’utente dove si trova il ‘Dae’ più vicino. Ognuno dei presidi è facilmente individuabile, in quanto indicato da un cartello e da una luce verde molto ben visibile. Per il territorio di Colli e i suoi residenti si tratta senza dubbio di una notizia significativa, che va nella direzione di una maggiore tutela della salute.

E’ nota, infatti, l’importanza di intervenire tempestivamente per salvare la vita delle persone colpite da arresto cardiocircolatorio. A seguito di queste installazioni è stato organizzato un corso, patrocinato dall’amministrazione comunale, per l’utilizzo dei ‘Dae’ (defibrillatori automatici e semiautomatici esterni) e per fornire le nozioni di primo intervento. La lezione, della durata di un’ora e mezza, si svolgerà il 6 maggio dalle 18 al centro civico di Villanova e sarà a cura dell’associazione ‘Maredentro’, che prenderà anche le prenotazioni. Il costo per la partecipazione è di 20 euro.

s.fr.