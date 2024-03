Trekking sulle vie del gusto. Colli al Metauro da scoprire

Il Comune di Colli al Metauro, con la collaborazione della travel blogger Valentina Pierucci, autrice del blog unamarchigianainviaggio.it, organizza per il terzo anno delle passeggiate alla scoperta della storia e delle bellezze naturalistiche del territorio. Vista la grande partecipazione delle precedenti edizioni, domenica 7 e 14 aprile tornano i ‘Trekking di primavera a Colli al Metauro’: percorsi aperti a tutti e gratuiti, durante i quali storia, natura ed enogastronomia si intrecceranno. L’iniziativa è stata illustrata nella sede di Confcommercio.

"Un piacere ospitare la presentazione di questi eventi – ha esordito il direttore generale Amerigo Varotti – che sviluppano un turismo sostenibile. Camminare fa bene e permette di scoprire le tante meraviglie del territorio, come quelle di Colli al Metauro che fa parte dell’Itinerario della Bellezza". "Dopo il successo delle precedenti edizioni – ha proseguito l’assessore alla cultura Francesco Tadei, accompagnato dal vicesindaco Annachiara Mascarucci - ritornano i Trekking alla scoperta di Colli al Metauro, una occasione di promozione delle nostre bellezze paesaggistiche e dei prodotti tipici dato che la maggioranza delle persone che prendono parte all’iniziativa vengono da fuori comune e da fuori regione". "L’obiettivo – ha spiegato Valentina Pierucci - è quello di aggregare, tramandare, condividere una passeggiata all’aperto, scoprendo la storia dei luoghi. Saranno i "Camminatori di Pozzuolo" a guidare i trekking nella natura, mentre ambasciatori del territorio racconteranno le origini dei luoghi, guidando i partecipanti in un percorso alla ricerca delle radici. Protagonista della prima giornata, domenica 7 aprile, sarà Montemaggiore al Metauro con il suo vino Bianchello. I partecipanti saranno accompagnati da Nicoletta Tagliabracci, sommelier Ais che ci racconterà la storia del vitigno Bianchello; seguirà la visita del vigneto Mariotti e della cantina. Poi, domenica 14 aprile, si farà tappa a Tavernelle, dove sarà proposto un archeo-trekking alla scoperta dell’area archeologica di Tavernelle, guidato dalla direttrice della Rete della via Flaminia, Vanessa Lani, che condurrà alla scoperta della storia dell’antica "Taberna" di epoca romana, un luogo adibito a locanda, dove nel passato i viandanti che percorrevano la via Flaminia, per secoli hanno trovato ristoro". Un terzo percorso è in programma nella settimana in cui Colli al Metauro sarà co-capitale della cultura, la prima di luglio. Sarà un un percorso in collaborazione con il Museo del Balì di Saltara. Prenotazione: 328 5517585 - 0721 892931.

Luigi Diotalevi