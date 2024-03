Treviso a Pistoia: una gara cruciale

A volte le salvezze si decidono anche sui risultati altrui ed è naturale che nell’anticipo di stasera fra Pistoia e Treviso (ore 19 al PalaCarrara) la Vuelle debba sperare nel successo della squadra di casa: in questo caso, vincendo contro Reggio, andrebbe all’aggancio sulla Nutribullet. "Arriviamo a questa sfida carichi, col morale alto dopo le due vittorie ottenute davanti al nostro pubblico - dice coach Vitucci -, ma consapevoli che abbiamo ancora molta strada da fare in queste sette partite. Pistoia gioca una bella pallacanestro e il PalaCarrara è un ambiente molto caldo. Sarà decisivo limitare le loro guardie, che hanno tanti punti nelle mani (Moore e Willis sono 3° e 4° in classifica marcatori) e la presenza importante di Ogbeide sotto canestro". Mentre Brienza carica i suoi: "La salvezza matematica è ormai dietro l’angolo, in quest’ultimo mese di campionato sapremo se la nostra ottima stagione può trasformarsi leggendaria".