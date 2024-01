Treviso punta Woldetensae

La lotta per la salvezza si gioca anche sugli aggiustamenti di mercato che le squadre coinvolte stanno facendo. Brindisi ha scelto le mani calde di Frank Bartley, ricavandone finora due prestazioni da 17 e 21 punti, una delle quali, quella contro Brescia, è coincisa con una insperata vittoria. Ieri la Happy Casa ha liberato Loren Jackson avendo recuperato Senglin, che era infortunato. A Treviso, invece, è in corso una riflessione che potrebbe portare alla sostituzione di D’Angelo Harrison che in Veneto non ha trovato la stessa ispirazione che lo sosteneva in Puglia. Frank Vitucci se l’è portato dietro da Brindisi ottenendone molto meno di quanto sperato: il fromboliere viaggia finora a 10,3 punti di media con il 24,7% da tre, oltre ad essere entrato in rotta di collisione con i tifosi coi quali ha litigato più volte apertamente. La società ci aveva provato con Barry Brown, in uscita da Venezia ma, come la Vuelle, ha ricevuto un rifiuto. Ora l’obiettivo si è spostato su un italiano, Tomas Woldtensae che a Varese dopo l’arrivo di Nico Mannion sta trovando sempre meno spazio.