Tronchi a fuoco sotto il ponte del Foglia Pompieri costretti a calarsi con una corda

Improvviso incendio nel primo pomeriggio di ieri sotto il ponte del fiume Foglia, all’altezza della rotatoria che da una parte porta alla caserma dei pompieri e dall’altra in via Mameli. Per cause ancora in corso di accertamento alcuni tronchi di legno hanno preso improvvisamente fuoco, trovando facile esca anche nelle sterpaglie attorno. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno avvisato i vigili costretti a calarsi poi con una corda dal ponte e fino al luogo del rogo, di cui hanno avuto ragione in breve tempo. Un intervento che ha richiesto anche la chiusura momentanea della strada, avvolta dal fumo che saliva dal basso.