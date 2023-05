Trova portafogli con 600 euro e lo restituisce

E’ un pensionato residente alla Tombaccia, e la mattina cammina. Si chiama Paolo, e ieri mattina, intorno alle 9, mentre faceva la sua passeggiata mattutina, in piazzale Matteotti, vicino al ristorante di sushi, Paolo vede per terra un portafogli, pieno: dentro c’erano oltre al bancomat, la carta di identità nuova e altri documenti, anche 600 euro in contanti.

Il portafogli apparteneva a Enrico Bodini (foto), titolare con la moglie di un banco di verdura al mercato delle Erbe. Così, mentre Bodini correva trafelato sui suoi passi per ritrovare quello che aveva perso, è arrivata al banco di verdure, sul cellulare di sua moglie, la chiamata (nel portafogli c’era infatti anche il biglietto da visita dell’attività, con il numero di telefono), con una voce che annunciava il ritrovamento e chiedeva come fare per restituire il tutto. Portafogli ridato, lieto fine e ricompensa.