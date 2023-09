Trovano fede d'oro a Fiorenzuola: si cerca proprietario

Stavano perlustrando lo specchio di mare davanti alla spiaggia di Fiorenzuola di Focara quando sono stati attratti da un luccichìo a circa un metro di profondità. Si avvicinano e scoprono che su uno scoglio soffolto, c’è un anello d’oro. E per loro, gli uomini di Nemo salvataggio, è una scoperta "eccezionale".

"Il mare, con le sue correnti, sposta le cose - spiega Paolo Bratti, responsabile del team Nemo - e invece quella fede era lì. Immobile. Una cosa impossibile. Vuol dire che doveva essere ritrovata, il mare non l’ha portata a spasso. Per questo, tramite il giornale, speriamo che il legittimo proprietario o proprietaria si faccia avanti". Sull’anello c’è inciso il nome di una donna e una data. "Ci possono scrivere a [email protected]. Saremmo molto felici di riconsegnarla". "Altri ritrovamenti particolari? Sì, - ricorda - una dentiera. L’aveva persa un turista. Stava per tornare a casa, non poteva mangiare. Gli abbiamo salvato la vacanza".