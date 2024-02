Trovata una bomba della Seconda guerra

Martedì un ordigno bellico è stato rinvenuto a Mercatale di Sassocorvaro-Auditore.

A scoprirlo un cacciatore della zona che subito allertato i carabinieri. La bomba, risalente alla Seconda guerra mondiale, è stata individuata fuori dal centro abitato e lontano da attività commerciali, verso l’area del fiume Foglia, in località Calboccio. La zona è stata messa in sicurezza ed è momentaneamente interdetta nel raggio di 100 metri. Questa rimarrà chiusa fino a nuova comunicazione da parte del Comune, in attesa che si provveda con la bonifica e i rilievi del caso. La situazione è sotto controllo e non ci sarebbero pericoli.

fra. pier.