Trovato un ordigno bellico

Trovato un ordigno, sicuramente un residuato della seconda guerra mondiale, in un terreno agricolo a San Giorgio di Terre Roveresche. A fare la scoperta, in un appezzamento arato all’altezza di via Strada Piagge, è stato un gruppo di cacciatori, che ha immediatamente avvertito il proprietario del campo, che a sua volta si è recato dai carabinieri. Questi ultimi, agli ordini del maresciallo maggiore Domenico Pellegrino, dopo aver circoscritto l’area col nastro bianco e rosso dell’Arma, hanno attivato il piano provinciale per le operazioni di bonifica, con la comunicazione alla Prefettura e la conseguente richiesta di intervento agli artificieri, che dovrebbero prelevare l’ordigno e farlo brillare entro questa settimana. Il residuato bellico, lungo circa 40 centimetri e largo una decina, in cattivo stato di conservazione, è con tutta probabilità un proiettile da mortaio.