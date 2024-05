Truffe in serie, allarme rosso: "Suo figlio è ricoverato servono soldi per salvarlo"

Anziani nel mirino. Ci provano in tutti i modi per truffarli inventandosi incidenti, ricoveri ospedalieri, arresti, pericoli incombenti per figli e nipoti. E a fine telefonata la solita richiesta: "Servono tutti i soldi e gli oggetti d’oro che ha in casa per salvarlo, ma deve fare presto altrimenti sarà troppo tardi".

Anche ieri sono arrivate varie chiamate ai telefoni di casa di famiglie anziane soprattuto a Pesaro ma anche a Osteria Nuova. In un caso, ad una una signora ultraottantenne hanno detto al telefono che il figlio era ricoverato in ospedale e che serviva un vaccino per salvargli la vita. Che avrebbe dovuto pagare subito. La donna ha messo insieme tutto l’oro che aveva in casa ed era prontissima a consegnarlo alla persona che sarebbe arrivata a casa di lì a qualche minuto. Ma il caso ha voluto che il figlio dell’anziana contattasse la madre per chiederle delle cose venendo a conoscenza di quanto stava accadendo. Immediatamente dopo è stata avvertita la polizia. Spariti i truffatori.

Altro tentativo sempre ieri a Osteria Nuova ai danni di una donna anziana sola alla quale avevano detto che aveva il figlio in ospedale. Truffa sventata all’ultimo minuto. Dice il capo della squadra mobile Paolo Badioli: "Le truffe vengono fatte con la stessa tecnica: tengono al telefono la vittima il più possibile senza consentirle di chiamare ai familiari, cercando di farsi consegnare il denaro subito. Non aprite mai a nessuno né consegnate denaro".