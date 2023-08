Vanno per un Tso, lui si barrica in casa e minaccia di gettarsi giù dal balcone: terrore a Morciola

Morciola di Vallefoglia – 26 agosto 2023 – E’ barricato in casa da circa 5 ore un 38enne albanese residente in un condominio di via De Gasperi a Morciola dove, da oggi pomeriggio, sono mobilitati vigili del fuoco, carabinieri, 118, polizia locale per evitare che si getti da un balcone.

Una forma di protesta che è scaturita alla vista della forza pubblica arrivata a casa per un ricovero coatto, il sesto, in quanto l’uomo dà in escandescenze da mesi contro chiunque gli si avvicini, compresi i familiari.

Già in passato aveva minacciato gli inquilini promettendo loro che avrebbe incendiato il palazzo, limitandosi a dare fuoco a dei cassonetti. Poi scritte minacciose ovunque nel palazzo, crisantemi per le scale, taniche di benzina fatte trovare intorno al palazzo.

Un clima di terrore che vede i carabinieri intervenire quasi ogni giorno in quel palazzo provocato dal 38enne che incredibilmente, ogni volta, i medici del pronto soccorso del San Salvatore ritengono che non sia pericoloso né pazzo.

Per tutta la giornata, il 38enne urla dal balcone che ‘non si arrenderà mai’ e che ‘non mi avrete’, oppure ‘game over’. Così 20 uomini delle forze dell’ordine sono in attesa del da farsi. Luce e gas sono stati staccati dal palazzo. L’attesa continua così come il terrore per quello che potrà fare il 38enne durante la notte.