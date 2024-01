Tutte le pratiche edilizie da presentare in via telematica

Il Comune di Colli al Metauro ha istituito lo Sportello Unico Telematico per l’Edilizia (Sue), col quale, dal primo gennaio, dovrà avvenire tutta la trasmissione delle pratiche edilizie. "Sia le comunicazioni necessarie per iniziare un cantiere, sia le richieste di autorizzazione, oppure la consegna dei progetti. Tutto – sottolinea l’assessore Francesco Tadei (foto) – deve passare attraverso questo nuovo sportello, che risponde agli obiettivi di dematerializzazione dell’attività amministrativa e di semplificazione dei rapporti dell’ente comunale con i professionisti e i cittadini". "Lo sportello – aggiunge il componente dell’esecutivo –, che è gestito da un software di ultima generazione, dovrà essere utilizzato, tra l’altro, anche per le pratiche da espletare per l’abbattimento delle piante. Tutto si tradurrà in un importante snellimento dei passaggi e agevolerà in maniera significativa il lavoro dei tecnici e le incombenze in capo ai cittadini, perché vanno in pensione le consegne dei documenti a mano e tutta la corrispondenza via e-mail". Per quanto concerne l’accesso alla nuova piattaforma, Tadei puntualizza: "E’ raggiungibile direttamente dal proprio studio o da casa al link https://collialmetauro.prod.globogis.com. Ribadisco che il portale è l’unico canale per la presentazione delle domande; pertanto, le istanze che perverranno in modalità diversa saranno considerate improcedibili e dovranno essere ripresentate attraverso lo sportello telematico".

s.fr.