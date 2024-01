Tutti al pranzo di Sant’Antonio

C’è tempo fino a stasera per prenotarsi a un evento conviviale radicato nella tradizione di San Costanzo. Il ‘Pranzo di Sant’Antonio’, in programma per domenica dalle 12,30 al Teatrino di via Cavour. L’organizzazione è curata dalla Pro Loco, che ha reso noto anche il menù. A 20 euro si potrà gustare le pipe al ragù dei polentari, la pasticciata di vitello, la grigliata con relativi contorni più dolce, bevande e caffè. Tutto gratis per i bimbi fino a 10 anni. Le prenotazioni vanno fatte alla Macelleria Tutto Pepe, al Circolo Arci Paolini e al numero 329.8718185.