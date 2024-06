Tutti ci sperano, oggi si vota dalle 15

Ha 104 anni l’elettrice più anziana di Fano, mentre sono 238 i neo diciottenni che voteranno per la prima volta. Urne aperte oggi e domani (68 i seggi) dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23 per le elezioni comunali (sindaco e consiglieri) e le elezioni Europee (rappresentanti italiani al Parlamento di Bruxelles). Nella nostra città sono 50.308 i cittadini aventi diritto al voto per le Europee (24.247 maschi e 26.061 femmine) e 51.783 per le comunali (gli uomini sono 25.048, le donne 26.735). Se l’elettrice più anziana ha 104 anni, il più giovane è nato il 9 giugno 2006. Ci sono poi i cittadini italiani che esercitano il loro diritto al voto all’estero, per le sole Europee: sono 1304 (721 uomini e 583 donne). Due le schede elettorali che saranno consegnate ad ogni elettore: la scheda blu per le comunali e la scheda rosso rubino per le Europee. Per le comunali è possibile il voto disgiunto. Si può votare un candidato sindaco e una lista a lui non collegata. E’ eletto il candidato sindaco che ottiene il 50% dei voti degli aventi diritto +1. Se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza assoluta, vanno al ballottaggio dopo due settimane, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Ma intanto ieri c’è stato il "duello" finale in piazza XX Settembre tra Cristian Fanesi (centrosinistra) e Luca Serfilippi (centrodestra) che ieri pomeriggio hanno concluso la campagna elettorale uno dietro l’altro: alle 18 Fanesi, alle 21 Serfilippi. Il candidato del centrosonistra si è commosso fino alle lacrime nel ricordare il suo esordio in politica dopo aver ascoltato Romano Prodi, nel 1996, in un incontro pubblico a Fano. Si è conclusa con un carico di emozioni la campagna elettorare di Fanesi intorno al quale si sono stretti il segretario del Pd, i leader delle liste della sua coalizione (Samuele Mascarin, Cora Fattori, Etienn Lucarelli e Ippolita Bonci Del Bene) e l’eurodeputata Bonafè che ha invitato a votare Fanesi come "unico modo per fermare la destra". Proprio mentre parlava Fanesi si è anche materializzato tra il pubblico il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, candidato alle Europee (Pd) come il padrone di casa Massimo Seri (Azione).

Grande entusiamo nel centrodestra con Serfilippi che ha fatto un appello al voto: "Decide chi sceglie di andare a votare". Poi ha puntato l’attenzione sui quartieri e si è impegnato per il rilancio della città e sul fronte economico per recuperare quel 20% di attività perse negli ultimi 10 anni". Accanto a Luca Serfilippi c’erano tutti i segretari dei partiti della coalizione, l’assessore regionale Stefano Aguzzi e il parlamentare Mirco Carloni, candidato della Lega alle Europee.

an.ma.