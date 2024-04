Tutti dritti in pullman . E nessuno che parla

E’ finita nella maniera peggiore con i tifosi del Fano che contestano sugli spalti e fuori dagli spogliatoi del Tomei e la polizia che sorveglia attentamente prima di rispedirli a casa. Il paradosso è che nessuno ha voglia di parlare né la formazione di casa, che pure ne avrebbe gioia e nemmeno gli ospiti che, alla spicciolata, prendono la strada di casa. Non è un momento buono per il Fano sprofondato completamente nei play out nonostante con Manoni la squadra abbia dato segni di risveglio. Così il Sora non parla e non festeggia la salvezza in un girone tanto difficile e nemmeno il Fano si concede a microfoni e taccuini. I ragazzi granata sfilano sul pullman prendendo la direzione dell’Autostrada a testa bassa.

I tifosi granata, nel frattempo, avevano già lasciato il Tomei non prima di aver espresso, a chiare lettere, la loro insoddisfazione. Insomma tutti scontenti: chi si è salvato, chi è sprofondato nei play out e chi ha fatto chilometri per sostenere la propria squadra e vederla perdere in quel modo. Peggio di così, per il Fano non poteva andare. Ora le ultime due gare chiariranno il futuro dei marchigiani.

Beniamino Cobellis