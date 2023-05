Tutti gli umori nascosti del jazz con Francesco Mancini Zanchi

Prima nazionale per l’appuntamento con la musica d’autore alle 21,15 di domani al Teatro Angel dal Foco di Pergola, per la presentazione del disco inciso dal Quartetto di Francesco Mancini Zanchi, contrabbassista e bassista elettrico dell’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro e docente di Musica all’Istituto comprensivo “Volponi“ di Urbino, che presenterà “In the pocket“, una raccolta di composizioni jazzistiche appena pubblicate dalla casa discografica Notami.

Diplomato in contrabbasso al Conservatorio Superiore di Ginevra e al Conservatorio Rossini di Pesaro a cui è approdato dopo aver studiato basso elettrico con Lorenzo De Angeli e Roberto Gazzani, Mancini Zanchi presenterà con il gruppo formato da Andrea Angeloni al Trombone, Stefano Manoni alla batteria e Daniele Bartoli alla chitarra una serie di brani in forma di canzone, che spaziano dalla sonorità acustica tipica del jazz tradizionale a quella più elettronica dal sapore più fusion.

"Un risultato che è il coronamento della collaborazione con Andrea, Stefano e Daniele e con l’Orchestra Sinfonica Rossini" dichiara Mancini Zanchi "in particolare il sovraintendente Saul Salucci e Bruno Maronna per il contributo amministrativo e tutti i fantastici professori con cui durante le produzioni condivido il palco e che da 18 anni accrescono la mia ricerca musicale, senza scordare la mia famiglia che quotidianamente mi sostiene in tutto. Il pubblico che verrà allo spettacolo potrà star certo che daremo il massimo per esprimere al meglio tutte queste esperienze".

L’evento è organizzato con la collaborazione tra Comune di Pergola, Amat e Orchestra Sinfonica G.Rossini di Pesaro. Biglietto a 5 euro al botteghino del Teatro, in via San Francesco di Assisi, a partire dalle 19 di sabato, oppure su happyticket.it e vivaticket.it

t. m.