Tutto il bello delle donne

Domani alle 17, al Teatro della Concordia, nell’ambito del programma della settimana di San Costanzo capitale della cultura, andrà in scena ‘La cena prima delle prove’, uno spettacolo tutto al femminile dove 7 attrici rappresentano se stesse, discutendo riguardo ai dubbi, alle convinzioni, alle considerazioni, alla bellezza e al dolore di essere donne, nello spazio sospeso dell’attesa di una cena a casa del regista, prima di provare il loro nuovo spettacolo. Si tratta, infatti, di un’operazione di meta teatro, dove il gruppo mette in scena quello che ha vissuto e costruito in questi mesi di chiacchierate, scrittura di monologhi, scrittura di dialoghi e di prove che realmente avvengono a casa del regista, dove, una volta a settimana, si cena tutti assieme prima di cominciare il lavoro. In pratica, la messa in scena di una messa in scena.

"Abbiamo voluto fare uno spettacolo su di noi, sui discorsi che facciamo tra noi e con Nicola a ‘La Rossa’ (la casa del regista Nicola Gaggi) mentre lui cucina, perché poi mangiamo insieme e dopo facciamo le prove – dicono le attrici - e i discorsi sono spesso su temi che riguardano la femminilità, l’essere donne e soprattutto la necessità di superare, finalmente, questi concetti e parlare non di uomini e di donne, ma di persone". In scena Claudia Di Maio, Michela ferretti, Elisa Goffi, Alessandra Lopedote, Giada Pagnetti, Valeria Tinti e Cecilia Tognon.

s.fr.