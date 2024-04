Parte oggi alle 21,15 al Cinema Masetti di Fano la seconda edizione della rassegna cinematografica "Tutto l’amore che posso". Il primo film sarà "Orlando, my political biography". E’ un documentario francese del 2023 diretto da Paul B. Preciado. Il regista ha organizzato un casting, riunendo 26 persone trans e non binarie, di età compresa tra 8 e 70 anni, per far emergere l’Orlando del romanzo di Virginia Woolf del 1928. La rassegna sarà sempre di martedì sera nelle date del 7 maggio con "L’innamorato, l’arabo e la passeggiatrice", il 21 maggio con "Deserto particular", il 28 maggio con "La moglie di Tchaikovsky", e il 4 giugno con "La bella estate". Info. 0721 1391037.