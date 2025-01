Tutto nel primo tempo, Fano spietato

novilara

0

fano

2

NOVILARA (4-4-1-1): Lungu; Frigerio, Angelini (37’ st Del Bene), Marcheselli, Del Bianco (35’ st Barbarini), Boccioletti (35’ st Tamburini), Gentili, Bonanno (35’ st Piermaria D.), Piermaria, Vedovi (25’ st Mombello), Renzoni. A disp. Moisei, Canducci, Olivi, Polverari. All. Chiarucci. FANO CALCIO (4-3-2-1): Sodani; Guei (49’ st Riggioni), Nodari, D’Anzi, Incerti; Mea, Omiccioli, Bianchi; Niang (16’ st Giovanelli), Palazzi; Gueye. A disp. Dionisi, Orazi, Sabattini, Apezteguia, Giampaoli, Manuelli, Patrignani. All. Spendolini.

Arbitro: Di Firma di Fano. Reti: 26’ pt D’Anzi, 38’ pt Palazzi. Note: pomeriggio nuvoloso, terreno sintetico, spettatori 250. Ammoniti: D’Anzi, Bonanno, Niang, Frigerio, Del Bianco. Espulso al 20’ st Incerti. Angoli 1-5, recuperi 1’ + 5’.

Tutto nel primo tempo, quando il Novilara si mostra ben impostato e volenteroso e il Fano appare solido e spietato. Così quando il "bomber" Piermaria all’11’ sciupa un contropiede calciando alto dal limite dopo essere sfuggito ai centrali granata, puntuale come un orologio arriva la punizione del Fano. Al 26’ su calcio d’angolo di Palazzi il pallone rimbalza sulla tibia di D’Anzi a centro area e carambola cinicamente in rete tra lo stupore generale. Il Novilara avrebbe modo di rifarsi della disattenzione difensiva sempre con Piermaria al 28’, ma anche stavolta dalla distanza il centravanti non inquadra la porta, sfiorando la traversa e poi al 32’ con Boccioletti la cui punizione finisce per scheggiare il palo. E allora ecco di nuovo la vendetta del Fano. Grazie ad una punizione concessa dal limite per un fallo a gioco fermo su Nodari, il fantasista Palazzi sorprende tutti calciando proprio nell’angolino del portiere che viene così beffato per la seconda volta. Al bel primo tempo, col Fano manovriero come al solito e il Novilara intraprendente, fa riscontro una ripresa sonnolenta e opaca. Colpa anche di una affrettata espulsione al 20’ di Incerti che induce il Fano a tirare i remi in barca. I granata si limitano così a controllare un Novilara che è andato spegnendosi col passare dei minuti senza rischiare nulla.Con 12 vittorie in altrettante gare il Fano mantiene la testa della classifica, ma il successo è offuscato dalla prima espulsione di questo campionato che costerà a Incerti la giornata squalifica proprio nello scontro al vertice col Real Metauro, secondo in classifica, sabato prossimo al "Mancini".

Silvano Clappis