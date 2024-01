Ubriachi portati al pronto soccorso, due feriti per i botti

Due feriti per lo scoppio di petardi a Pesaro, quattro persone portate al pronto soccorso di Pesaro e di Fano per gli effetti dell’alcool, vasi di fiori e di arredo in piazza Redi rovesciati o vandalizzati, qualche cassonetto a fuoco seppur l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha ridotto i danni.

Ecco in sintesi gli effetti della notte di Capodanno, con i suoi eccessi da considerare modesti in rapporto a quanto è accaduto in molte parti d’Italia dove i botti e addirittura colpi di pistola hanno ferito fino ad uccidere degli incolpevoli.

Infine, segnalati due furti in abitazioni nella zona delle Cinque Torri nei giorni precedenti al capodanno. I malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per forzare le serrature ed entrare in casa rubando oggetti d’oro. Indaga la polizia