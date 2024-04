Ucchielli ha i numeri giusti: "Sì, mi candido per il tris"

Vallefoglia ha più di 15mila abitanti: lo annunciò trionfalmente il sindaco Palmiro Ucchielli nel 2022, lo dice il sito istituzionale del Comune, Wikipedia dice che ha 15.001 abitanti citando l’ultima rilevazione Istat di novembre scorso. Ma Vallefoglia aveva 14.917 abitanti secondo il censimento Istat del 2021, l’unico e il solo che fa fede per il decreto legge che apre le porte al terzo mandato per i sindaci di città sotto i 15mila abitanti. Insomma, quegli 83 abitanti che tre anni fa dividevano Vallefoglia da quota 15mila sono stati decisivi per la ricandidatura di Ucchielli. Si sapeva, ma lui che non è nato ieri ha aspettato che fosse nero su bianco sul decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale. E ieri ha rotto gli indugi: "La nostra è una lista civica di persone serie che vogliono fare del bene per i cittadini, io ci sono e sono pronto a ricandidarmi e fare di tutto e di più per non deludere la vallata".

Nel pomeriggio ci ha scherzato su: "I 15mila abitanti? Il fatto è che ci sono sempre meno costruttori che tirano su le case, altrimenti da quel dì che saremmo sopra quella cifra. Sono fortunato? Mica lo so che è una fortuna rifare il sindaco...".

Intanto, ieri, ha spiegato come spenderà un milione di euro dell’avanzo di amministrazione. "Nel rendiconto – ha spiegato – noi abbiamo approvato 10 milioni di avanzo, di cui però un milione spendibile e in più abbiamo delle risorse accantonate ma utilizzabili. Impiegheremo 75mila euro per una straordinaria manutenzione del patrimonio culturale, 110mila euro per la manutenzione del circolo di Bottega e della mensa di Talacchio, 275mila euro per il dissesto idrogeologico e 100mila euro per la manutenzione degli impianti sportivi di Montecchio e Morciola. Abbiamo inoltre messo 300mila euro in più rispetto all’avanzo sugli asfalti". Non finisce qui perché in programma c’è anche la manutenzione dell’illuminazione pubblica per 35mila euro in via dei Partigiani e un’opera alla memoria dei morti per Covid per 40mila euro.

Poi Ucchielli è tornato a parlare della ricandidatura: "Ho sempre dato una mano per migliorare Vallefoglia e il mio impegno sarà di fare sempre di più. Mi sono confrontato con tante persone e la gente stessa mi ha spinto a ricandidarmi. Se gli elettori vorranno, continuerò a lavorare insieme ai cittadini, agli operai e ai tanti altri che punteranno su un’amministrazione solida e forte, penso di riuscire a godermi la vita anche facendo del bene al mio territorio".

Ilenia Baldantoni