Ultimi fuochi per il Fuori Brodetto

Ultima settimana di Fuori Brodetto (14-18 novembre) l’iniziativa promossa da Confesercenti, Federazione dei Ristoratori, Camera di Commercio, Comune di Fano e Regione Marche. Nelle serate speciali accanto alla tipica zuppa di pesce sarà proposto un altro piatto della tradizione fanese grazie alla collaborazione con ‘Fano gastronomica’. La prima serata in calendario sarà stasera al ristorante Foravia (corso Matteotti, 25 – 338.4175640). "Il nostro Brodetto – spiega lo chef e titolare Michele Clementi- è frutto della tradizione che si rinnova". Si prosegue domani all’Osteria da Ugo (via da Serravalle, 1820 – 335. 7602846). "Il nostro brodetto – afferma la titolare e chef Eleonora Amoruso – segue la ricetta di famiglia, adeguandosi alle specifiche richieste, ad esempio usando pesce senza spine, per gustarlo con facilità" Giovedì il brodetto è firmato dal Cruiser Cafè & Restaurant (via Battistoni, 2 – 345.8470746 0721.396278). "Il nostro brodetto – spiega il titolare Massimiliano Longhi – ripercorre i sapori della tradizione fanese con il pesce fresco preparato dallo chef Michele Ruta". Venerdì tappa al ristorante Lo Scudiero (Pesaro, via Baldassini, 2 - 0721.1651804) con la ricetta dello chef e titolare Daniele Patti "con una salsa base di pomodoro aromatizzata con spremuta di granchietti e zenzero. Dopo una lunghissima cottura andiamo ad aromatizzare con zenzero fresco e, infine, a cuocere singolarmente i 14 pesci completamente spinati e squamati". Da provare infine il brodetto del ristorante La Coppa (Mombaroccio, via Ciro Pavisa, 10 – 347.3751000) che non parteciperà alla gara ma proporrà il piatto su prenotazione a chi ne farà richiesta. Nelle serate speciali il brodetto dei singoli ristoranti sarà sottoposto al voto di una doppia giuria, popolare e tecnica. La somma dei voti decreterà i due piatti finalisti attesi nella serata finale del 26 novembre a Villa Piccinetti. Alla serata parteciperanno anche i 5 lettori del Carlino che avranno inviato il maggior numero di coupon entro il 20 novembre. Il vincitore della finale rappresenterà Fano al concorso internazionale della fideuà di Gandia, in Spagna.