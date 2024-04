Ultimo giorno per “Primus pictor in orbe“

Ultimi giorni per visitare la mostra “Primus pictor in orbe“ dedicata alla Pala di Durante del Perugino, allestita al Palazzo Malatestiano fino a domenica e curata da Anna Maria Ambrosini Massari ed Emanuela Daffra. L’esposizione presenta, dopo un restauro di due anni svolto a Firenze, presso l’Opificio delle Pietre Dure, la pala raffigurante la Madonna col Bambino sotto una loggia, circondata da vari santi, accanto alla lunetta, con il Cristo in pietà fra la Vergine e san Giovanni, Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea e infine la predella con le storie della Vergine: nascita, presentazione al tempio, matrimonio, annunciazione e assunzione. In quest’ultima gli studiosi hanno ravvisato l’intervento del giovane Raffaello, in quel periodo alla bottega del maestro umbro.

La mostra è corredata di pannelli che spiegano il restauro, le indagini, i dettagli, le tecniche. Al termine dell’esposizione, la Pala di Durante tornerà nella chiesa fanese in cui è collocata da secoli.