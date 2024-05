Un 4-3 mai visto. Nessun precedente nei 21 anni di C

Settimo anno. Con la salvezza conquistata, la Vis si avvia al suo 7° campionato consecutivo nella Serie C maggiore, traguardo mai raggiunto prima. Analogamente, Mauro Bosco si prepara alla sesta stagione di fila da presidente, superando i 5 anni della stagione Bruscoli in C1. La presidenza più lunga nella storia vissina è quella di Adelmo Bolelli (8 stagioni, 2 delle quali in C).

Spareggi salvezza. Quello vinto con la Recanatese è il quinto della storia vissina. Il primo nel ’50-51 (Promozione), con la salvezza conquistata in un post campionato con altre 5 squadre; a seguire quello del ’63-64 in C (retrocessione dopo il doppio spareggio con la Pistoiese); quindi il playout vinto nella doppia sfida col Paternò in C1 (2003-04) e quello perso in Eccellenza nella doppia sfida con la Monturanese (2007-08). Quaterne storiche. Non esiste un altro 4-3 nelle 21 stagioni della Vis Pesaro nella serie C maggiore. Il risultato che più si avvicina è il 4-2 di Castelfidardo che valse la promozione in serie C nel 2017- 18. La Vis in questa stagione aveva segnato 4 gol un’altra volta, nel 4-0 al Pescara del febbraio scorso.

Stadio esaurito. I 2.944 spettatori di Vis-Recanatese (stadio esaurito per la parte pesarese) rappresentano il picco di pubblico e di incasso (36.000 euro) dal ritorno in Serie C. Il precedente è rappresentato dai 2.854 spettatori di Vis-Fano 1-0 della stagione 2018-19 che fruttarono 32.700 euro di incasso.

Tre e mezzo. Tra le peggiori del lotto per i gol segnati su azione nella stagione regolare (21 in 38 partite), la Vis si è superata nella gara di ritorno dei playout: 3 delle 4 segnature valse la salvezza sono venute su azione e anche la quarta, con la punizione veloce battuta da Di Paola (praticamente il proseguimento dell’azione) ci va vicino.