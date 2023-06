Un 64enne in ospedale

Incidente, ieri mattina, intorno alle 10.30, lungo la Strada di Mezzo: ferito un 64enne caduto dal motociclo, urtato da un veicolo il cui conducente, un trentenne fanese, è rimasto illeso. Il ferito è stato portato al Pronto Soccorso di Fano. Altro incidente, sempre ieri, ma alle 13.20 in via Della Marina all’angolo con via Caduti del Mare. Anche in questo ci sono stati due feriti, seppure di minore gravità: il conducente di una delle due auto coinvolte, una Skoda, e la moglie. Non sembra ci siano state conseguenze per l’automobilista 39enne a bordo della Golf.