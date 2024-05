Un anfiteatro tecnologico da grandi numeri

Oltre 8.500 persone l’hanno visitata nelle due settimane milanesi del Fuori Salone Award. "Il successo per la prima trasferta della Sonosfera è stato clamoroso, tanto che abbiamo ottenuto il 4° posto tra più di 1.125 progetti in gara alla Milano Design Week - ricorda il vice sindaco del Comune di Pesaro, Daniele Vimini -. E lo abbiamo fatto battendo colossi come Google e Amazon". La Sonosfera è il vero traino di Pesaro 2024, tanto che nel mese in cui è mancata a Palazzo Toschi Mosca sono stati in tanti i turisti a manifestare il loro dispiacere per l’impossibilità di sperimentare le sonorità profonde di questo magnifico anfiteatro tecnologico creato dal genio del compositore pesarese David Monacchi. Da gennaio in poi, sono stati circa 5.000 gli ingressi a Pesaro, comprese le scuole, e 6.000 le ’Pesaro card’ vendute che danno diritto a visitare il circuito dei musei. I due precedenti progetti (’Frammenti di estinzione nell’orologio climatico’ e ’Raffaello in Sonosfera®’), benchè molto diversi fra loro, hanno suscitato interesse ed ammirazione. Ora cresce la curiosità di vedere quali emozioni saprà provocare Twin Color, un progetto che questi due artisti di calibro internazionale - uno messicano e l’altro belga - hanno cucito addosso alla Sonosfera in un contesto acustico davvero speciale.

e.f.