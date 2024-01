Un anno di iniziative per i malati di diabete: "La novità 2024? Spray nasale per i piccoli"

"Il 2023 è stato un anno positivo, pieno di iniziative a favore di chi soffre di diabete. Spero che il 2024 prosegua su quest’onda di buoni esempi e supporti".

A dirlo è Paolo Muratori (foto), presidente Assodiabetici Pesaro e presidente Atdm (Federazione Regionale Associazioni Diabetici Marchigiani) che, in vista del nuovo anno, mostra ai cittadini i suoi buoni propositi: "Nel 2023 abbiamo elargito moltissimi aiuti per i diabetici – continua Muratori –, a partire dal taxi a 8 euro per chi è tesserato. Questo ha permesso a tutti quelli che necessitavano di spostarsi per raggiungere gli ospedali o ambulatori di non spendere oltre questa cifra, poiché la sanità deve essere accessibile a tutti, anche chi non può permettersi di spostarsi in autonomia. Inoltre, grazie anche alla nostra biologa della nutrizione, la dottoressa Meneghello, abbiamo mostrato come lo stare bene fisicamente parta da una corretta alimentazione. Questo è un grande passo avanti, perché dimostra che mangiare con attenzione a determinati alimenti riduce di gran lunga la sofferenza per la malattia. Su questo argomento, infatti, abbiamo anche organizzato una cena all’Istituto Alberghiero Santa Marta, per il quale ringrazio i professori, gli alunni ed il dirigente Franca, per averci accolto e per averci preparato un pasto ottimo e salutare. Abbiamo, inoltre, fatto molti seminari anche riguardanti lo sport e l’attività fisica in generale".

Sono tante, effettivamente, le spese a cui il cittadino deve far fronte, a partire dalle scarpe ortopediche per chi soffre del "piede diabetico" fino a giungere al collirio specifico per l’occhio secco a causa della malattia, passando per il glucagone spray per i più piccoli: "Abbiamo questa novità – continua Muratori – per i bambini. Molto spesso, infatti, i bambini che hanno il diabete si vergognano a dirlo, perché magari i compagni di classe o gli amici pensano che possano attaccargli qualcosa, che sia infettivo. Mentre i grandi, magari durante la lezione, se sanno di essere in ipoglicemia, chiedono aiuto per ristabilire i giusti valori, per i bambini c’è un po’ più di difficoltà anche nel capire cosa non va. Con questo spray nasale, nel giro di qualche minuto, tutto torna alla normalità ed il bambino può tornare a giocare e a fare tutto quello che gli va. È bello che la Regione Marche si batta assieme a noi per una cosa di così grande importanza".

Infine, ovviamente, non possono mancare gli auguri di buon anno: "Ringrazio tutti quelli che sono con noi e che ci sostengono – conclude Muratori –, a partire da tutti i nostri soci, dai nostri collaboratori, per passare alla Protezione Civile, alla Croce Rossa Italiana, e grazie anche a tutti i cittadini e cittadine che ogni giorno hanno che fare con persone che soffrono di questa patologia e che le aiutano in tutti i modi. Buon anno a tutti".

Alessio Zaffini