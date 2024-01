Un anno pieno di consigli. Sono stati 23 nel 2023 risparmio di 10mila euro

Anche per il Consiglio comunale di Pesaro è tempo di bilanci, in previsione un 2024 con un nuovo regolamento puntando l’asticella sempre più in alto. Sono stati 23 i consigli convocati in tutto il 2023, 92 le proposte di delibera votate, 27 le proposte di mozioni e ordini del giorno, 13 gli eventi e le attività patrocinate. Una spesa totale di 140.500 euro per i pesaresi, 10.000 euro in meno rispetto al 2022. Il totale è formato da 1.045 euro per le missioni del presidente, 125.000 euro per indennità dei consiglieri, 14.000 euro per le attività e 370 euro per spese legate a iniziative. Sono questi i numeri emersi ieri in una conferenza stampa ‘guidata’ da Marco Perugini, presidente del consiglio comunale, ma alla quale hanno partecipato rappresentanti di maggioranza e opposizione (Luca Pagnoni Di Dario, Giulia Marchionni, Andrea Marchionni, Giovanni Dallasta e Guerrino Amadori).

"Un consiglio comunale che è stato pronto ad ascoltare e a intervenire verso le esigenze dei cittadini", ha detto Perugini.

Il 2023 ha fatto registrare l’83% di presenze per i consiglieri in aula, "Un dato molto importante che dimostra che il nostro consiglio comunale è estremamente partecipato e che i nostri consiglieri investono tanto tempo nello studio e nell’approfondimento delle idee", afferma Perugini. Non solo il Consiglio, ma anche le commissioni: 97 sono state quelle riunite, "alcune hanno lavorato in maniera particolare soprattutto su temi che hanno caratterizzato gli investimenti attuati come l’ambiente che ha contato 16 commissioni convocate, bilancio e urbanistica sono altre due commissioni che hanno lavorato tanto nell’anno – ha spiegato Perugini – nonostante le difficoltà tutte si sono riunite diverse volte lavorando più che bene".

"Ho voluto incentrare il mio mandato sul far conoscere la funzione dell’organo consiglio comunale – ha aggiunto – e così, con la delega che il sindaco mi ha dato nel 2021 è stato necessario trovare una figura che guidasse il piano dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Dopo aver dato l’incarico all’Università Politecnica delle Marche, il 2 dicembre con una piccola iniziativa abbiamo comunicato che è stata consegnata la prima versione del Peba per 7.500 euro a cui sarà possibile contribuire sul sito entro il 12 gennaio", ha commentato il presidente. Poi, 3.500 euro sono stati spesi per ‘Ti presento il Comune’, il progetto che per la 3ª edizione ha portato gli alunni delle scuole cittadine a indossare i panni di consiglieri comunali: 240 studenti hanno visitato la sala consiliare in 12 incontri.

Un posto riservato in Consiglio anche per il Servizio Civile che ha ospitato un volontario e che nel 2024 è pronto ad accoglierne altri due. Tra le novità dell’anno ‘Un caffè col presidente’: "Ogni sabato mattina – ha detto il presidenti – si è affrontato un tema diverso prendendo un caffè con i cittadini, qualità della vita, viabilità sono stati gli argomenti più richiesti".

Tanti gli eventi patrocinati dal Consiglio, tra cui 3.000 euro per il concerto di Natale che ha visto 700 partecipanti.

La novità per il 2024 è il nuovo regolamento "per utilizzare meglio strumenti che prima non venivano usati, l’idea è quella di eliminare prerogative che non vengono utilizzate e soprattutto inserire tutta la nuova parte telematica, saranno mesi impegnativi per portare avanti tutti gli obiettivi prefissati e le opportunità dei prossimi mesi".

Non poteva mancare il ricordo congiunto di Marchionni e Perugini dedicato a Roberto Biagiotti, avvocato e consigliere comunale, morto ad agosto, "Un amico, con cui abbiamo condiviso tanti anni di attività politica".

Ilenia Baldantoni