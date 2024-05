Un bel concerto dopo la “scarpinata“ sul Monte Nerone

Quarto appuntamento in arrivo per la straordinaria iniziativa congiunta del Cai provinciale e Conservatorio Rossini di Pesaro. Domenica si va alla Montagnola (1.487 mt.) con partenza alle 9.45 dal Rifugio Fontanella (1.241 mt.). Un percorso di 10 km, con un tempo di percorrenza di 3 ore (escluse le soste) e difficoltà turistico/escursionistico. Pranzo al sacco, scarponcini da trekking obbligatori. Attorno a mezzogiorno, concerto della SaxOrchestra, ensemble diretto dal maestro Stefano Venturi. Per chi preferisce partire insieme, il punto di ritrovo a Pesaro è il nuovo parcheggio del cimitero (Via Mirabelli, ore 8.30), a Fano invece il parcheggio in via dell’Abbazia (ore 8,45). L’accompagnatore è Daniele Piccini, occorre prenotarsi entro oggi (cell. 329 4509942).