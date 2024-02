Un big match senza reti e in parità. Valfoglia strappa un punto ad Ancona La Fermignanese e il Sant’Orso si dividono la posta in palio così come GabicceGradara e Vismara. Villa San Martino cala un tris di reti con l’Osimo Stazione. MondolfoMarotta impatta con la Castelfrettese. .