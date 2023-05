Un Conad rinnovato L’inaugurazione con sindaco e parroco

Nuovo volto per il Conad di Vallefoglia, che sarà aperto al pubblico nella sua nuova veste oggi alle ore 9 in via Giacometti 50. Subito prima si terrà la breve cerimonia di taglio del nastro con il Sindaco Palmiro Ucchielli e l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad Luca Panzavolta. Il parroco di Santa Maria Assunta in Montecchio di Vallefoglia don Marco di Giorgio impartirà la benedizione. Il negozio ha un’area vendita di circa 1.400 metri quadri ed è gestito dalla GR Supermercati di Giuseppe Righi e soci. I dipendenti sono 73. Ci saranno anche casse veloci “fai da te”, con la possibilità aggiuntiva di usare il terminale “Spesa smart”. Oggi, giorno dell’inagurazione, con la spesa tutti i clienti riceveranno in omaggio un utile portachiavi con moneta per carrello.

Il negozio è aperto dalle 7 alle 20,30 dal lunedì al sabato con orario continuato, la domenica dalle 8 alle 20.