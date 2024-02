Un furgone frigo contro gli sprechi alimentari

C’è un nuovo mezzo, a supporto del Comune, per "ridurre gli sprechi alimentari e sostenere le famiglie in difficoltà". È stato infatti consegnato nella sede di via dei Cacciatori, il furgone-frigo, assegnato dall’Amministrazione, in comodato gratuito, alla Fondazione Banco Alimentare Onlus, per "aumentare i recuperi giornalieri di cibo e la redistribuzione agli enti caritatevoli o alle famiglie indigenti – spiega Luca Pandolfi, assessore alla Sostenibilità e presidente del comitato dei sindaci dell’Ats1 –. Siamo felicissimi di poter “mettere la quinta” ai servizi già attivi sul territorio, in particolare per la consegna gratuita di beni alimentari alle famiglie in difficoltà".