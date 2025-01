Un laboratorio per valorizzare i giovani

Un laboratorio di ‘contaminazione’ per promuovere lo spirito imprenditoriale dei giovani: è l’obiettivo di UniurbLab, giunto alla nona edizione, al quale sono aperte le iscrizioni fino al 28 gennaio. I partecipanti al progetto ideato dall’Università degli studi di Urbino Carlo Bo potranno acquisire consapevolezza delle proprie attitudini imprenditoriali e utilizzarle per generare idee di business e progetti realizzabili.

UniurbLab è un percorso formativo basato sull’adozione di modalità didattiche di tipo interattivo e partecipativo (business game, simulazioni, role playing, team working), svolte collaborando in gruppi sotto la guida del team di Warehouse Hub. "I modelli di apprendimento interattivi e partecipativi - spiega la professoressa Francesca Maria Cesaroni, coordinatrice scientifica del progetto - favoriscono la collaborazione e il team-working, stimolano la creatività dei partecipanti, facilitano il riconoscimento delle proprie vocazioni e dei propri talenti e accrescono le abilita` trasversali, in particolare creatività, spirito di iniziativa, innovazione, capacità di assumersi dei rischi, consapevolezza delle proprie competenze, autonomia, capacità di porsi degli obiettivi e di pianificare e gestire progetti per raggiungerli".

Possono partecipare a UniurbLab tutti gli studenti e le studentesse iscritti ai corsi di laurea dell’Università di Urbino (compresi i dottorati e i master) e gli studenti stranieri in mobilità presso Uniurb il cui programma preveda la permanenza a Urbino per l’intero periodo di svolgimento del laboratorio. La selezione sarà svolta da una commissione di valutazione sulla base di un colloquio motivazionale, che si svolgerà a partire dalle ore 9,30 di giovedì 6 febbraio 2025.