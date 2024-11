Un Natale più diffuso: e il palco delle feste sarà in piazza Duca Federico

Il Natale, come diceva lo spot, quando arriva arriva. E raggiungerà Urbino il primo dicembre: la data a partire dalla quale da piazza Duca Federico a Borgo Mercatale inizeiranno vari spettacoli, iniziative e allestimenti nuovi, anche grazie alla collaborazione con la Pro loco e le altre associazioni cittadine. Le risorse sono un po’ ridimensionate, circa 95mila euro per sei settimane rispetto gli oltre centomila che erano a disposizione negli anni precedenti. Budget questo che è stato approvato lunedì sera, con una modifica, in Consiglio comunale.

Le novità ancora sono in fase di confezionamento e poco è stato ancora svelato, l’assessore al Centro storico e agli Eventi Lara Ottaviani non si sbilancia più di tanto ma assicura: "Abbiamo un programma variegato in modo che possa incontrare il gusto di tutti, dai grandi ai più piccoli".

Il centro storico, nei fine settimana, non sarà ‘spento’. Ovviamente gli orari ci saranno, sia per gli spettacoli che per i concerti ma le decorazioni saranno totalmente fisiche quindi va in pensione l’amato format delle proiezioni e video mapping.

Ma ecco una sorta di mappa del Natale 2024. In piazza Duca Federico verrà dunque allestito un palco per gli spettacoli e lì avranno luogo anche i festeggiamenti per l’ultimo dell’anno ai quali il Comune sta lavorando con l’AssComm (associazione dei commercianti di Urbino) che si occuperà di tutte le scelte artistiche.

"Abbiamo scelto questa piazza perché più spaziosa rispetto alla classica piazza della Repubblica, anche se da lì partirà tutto. Questa sarà addobbata in maniera ricca - prosegue Ottaviani -. Il palco avrebbe tolto spazio alle persone, ecco perché questa scelta". Piazza della Repubblica ospiterà sopratutto parte dei mercatini natalizi che ogni week end, dal 23 novembre, andranno da Corso Garibaldi alla piazza fino alla piazzetta delle Erbe e Borgo Mercatale che sarà dedicata ai più giovani e alle famiglie. "Dislocando le iniziative – aggiunge Ottaviani – si toccano più punti e il flusso dei visitatori sarà più omogeneo in tutto il centro, un Natale itinerante e che ingloberà tutte le varie iniziative, a iniziare dalle Vie dei presepi". Le frazioni e i quartieri saranno ugualmente illuminati con le decorazioni natalizie.

Il tema di queste feste sarà quello della stella, non solo quella ducale. Sarà un dettaglio ripetuto negli addobbi e a seguirlo sono stati invitati anche i commercianti per le loro vetrine: "Vogliamo valorizzare le nostre stelle tradizionali di Urbino quindi partiamo da questo, tema già scelto negli anni precedenti. I negozianti che vorranno farlo sono liberissimi di usare quella che preferiscono, ben vengano anche le stelle stilizzate".

In attesa della conferenza stampa come prosegue l’organizzazione visto che manca poco tempo?

"In queste settimane abbiamo coinvolto le associazioni che sono state molto disponibili a lavorare così come tutti i miei colleghi assessori. L’intera città sta collaborando", conclude l’assessore Lara Ottaviani.