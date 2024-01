Un passito da meditare

Nelle colline di Carignano, là dove la roccia di arenaria emerge tra le vigne a donare mineralità, dal sottofondo argilloso (caratteristica questa che conferisce finezza ai calici) nasce un vino che si chiama: "A Francesca". E’ il vino bianco passito da uve di Bianchello del Metauro prodotto da Tommaso Di Sante nei suoi vigneti di famiglia a Carignano, dove il sole non manca mai e dove arriva anche il benefico influsso dei venti marini. Un territorio fortunato, con un microclima mediterraneo che favorisce granulosità ed eleganza, mineralità appunto, che è la caratteristica che fa diversi uno dall’altro i vini della valle del Metauro. "A Francesca" è un passito dalle caratteristiche affettuose, di grande equilibrio e piacevolezza, un vino della memoria nato dall’amore che la famiglia Di Sante ha per le proprie vigne e per il territorio. Ha profumi di fico e foglia di fico, con vena verde fresca che incontra lo spandersi di frutta martorana e quindi pasta di mandorle e miele di asfodelo. Al sorso è di eccellente morbidezza con note balsamiche di miele di eucalipto e candore finale di annona, il latte degli angeli, come definiva l’artista Oscar Piattella il succo di questo frutto tropicale che nasce nelle colline dello stretto, in Calabria e che irrora purezza. Un vino da abbinare a biscotti secchi o semplicemente da meditare nelle prossime fredde sere invernali, gustandone la seta.

d.e.