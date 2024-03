Un supporto ai più bisognosi

Taglio del nastro per il Centro "6 plurale" dell’Ambito Sociale 6. A Sant’Orso, nelle immediate vicinanze della sede del Servizio Sociale Associato dell’ATS n.6 e dell’Ufficio di Promozione Sociale, da ieri mattina c’è uno spazio facilmente accessibile a tutti "e soprattutto accogliente - è stato detto -, uno spazio pensato per fornire un servizio di accompagnamento e supporto alle famiglie con minori, anche con disabilità, che possono trovarsi in situazioni di vulnerabilità, con l’intento di offrire loro un sostegno pratico, formativo e informativo necessario ad affrontare varie problematiche nei compiti di educazione e di cura". Un ringraziamento speciale è andato al Rotary Club di Fano "che ha colto sin da subito il valore del progetto sostenendolo con una raccolta fondi e partecipando così in maniera concreta all’allestimento funzionale per far crescere il benessere del territorio dell’Ambito Sociale".

Il nome "6 Plurale" fa riferimento all’inclusività perché il servizio offerto è rivolto a tutte le famiglie, con o senza figli, con persone anziane, con persone con disabilità, e si propone di sostenere le persone di fronte ai piccoli e grandi problemi della vita familiare.

"Da subito verranno attivate nel Centro le funzioni istituzionalmente attribuite dalla normativa - sottolinea l’assessore al Welfare Dimitri Tinti - tra le quali informazione, promozione, orientamento e supporto per affidi e vicinanza solidale, incontri con gruppi genitori e svolgimento degli incontri protetti genitore-minore. La costruzione del programma di attività e di interventi offerti dal nuovo servizio avverrà in maniera condivisa: con una co-progettazione tra l’Ambito Sociale e le Organizzazioni presenti ai tavoli tematici Minori, famiglia e disabilità, al fine di arricchire l’offerta delle opportunità rinvenibili nel Centro".

Nella foto: taglio del nastro per la sede del nuovo servizio dell’ATS 6

ti.pe.