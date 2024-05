Un weekend alla scoperta della gastronomia

Domenica di gusto con i Week-end Gastronomici. Apecchio, Montecalvo in Foglia, Borgo Pace, Piobbico: le 4 località in cui domenica 26 maggio faranno tappa. Domenica saranno 4 i ristoranti coinvolti: "Al Biancospino" ad Apecchio - Serravalle di Carda via Pian di Trebbio, 82; "Cavaliere" a Montecalvo in Foglia – San Giorgio via Provinciale Feltresca, 85; "Locanda dal tedesco" a Borgo Pace via Ca’ I Savi, 4 - strada Nazionale, 73 bis; "Rifugio Chalet Principe Corsini" a Piobbico Loc. Monte Nerone.