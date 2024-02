Una Caritas card per i bisognosi

La parrocchia del Duomo, che si estende su tutto il centro storico e oltre, ha lanciato una raccolta fondi a sostegno delle famiglie bisognose che abitano entro i suoi confini tramite una Caritas card. In cosa consiste? È un impegno mensile a versare 10 euro che consente di offrire un sostegno alle famiglie in difficoltà. Le adesioni si raccolgono in chiesa o telefonando alla Caritas (327.7297464). A chi aderirà verrà rilasciata una Caritas card con cui ogni ultima domenica del mese, al termine della messa sia in Cattedrale (anche il sabato nella messa prefestiva) che a San Marco, si potrà versare la quota a un responsabile. Possibile anche il bonifico sul conto della parrocchia Santa Maria Assunta (IT61F0851924303000000703942) della basilica Cattedrale.